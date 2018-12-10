中市甲后線自行車道 外埔忘憂谷支線預計明年4月底完工

2018-12-10 16:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局爭取前瞻計畫補助，建置甲后線自行車道，預計明年7月完工！議員吳敏濟關心外埔區忘憂谷支線工程規劃及進度，今日到場會勘，質疑水土保持局承諾的觀景平台未做，水保局台中分局表示，10月已撥款600多萬元予市府水利局進行山坡地強固，以免衝擊生態環境，後續將再現勘，研議如何規劃設計及施工。

觀旅局專委曹忠猷簡報指出，台中市除了后豐鐵馬道、潭雅神自行車道外，並規劃「甲后線自行車道」以串聯后里、外埔及大甲，總長度約35.2公里，總經費3400萬元，經以「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」的「營造友善自行車道」，獲體育署補助2040萬元，市府自籌1360萬元，施作內容包括地面標線、自行車道指引標誌等，使得山城與海線自行車道得以聯通。其中，外埔區忘憂谷支線全長約12.6公里，包括2公里的堤頂道路，將施作舖面、兩側欄杆、涼亭及周邊休憩座椅。

吳敏濟表示，北台中充滿迷人的農村風情，后里花卉、大甲媽祖、外埔水果，各區皆有獨特農村特色，且世界花卉博覽會展區和最夯的IG打卡點忘憂谷都是「甲后線自行車道」沿途重要景點，未來建置完成，可銜接環島1號線、花博后里森林園區、馬場園區及外埔園區，提供不一樣的旅遊行程，也讓自行車道環境更友善，打造低碳、環保的健康宜居城市。

吳敏濟感謝立委洪慈庸協助爭取中央經費補助，未來堤頂自行車道完工，民眾可一邊騎車一邊欣賞稻浪美景及飽覽大甲溪風光，並建議在入口處設iBike站，方便遊客騎自行車悠遊忘憂谷；同時在100公尺長較寬的路段設置專用道，保障車友的安全；國三橋下的生態公園建立解說牌，說明大甲溪從砂石污染到復育成功，毛蟹等原生動物恢復生機的過程，讓遊客瞭解環境保育得來不易；另擴建廁所。

吳敏濟並質疑，水保局曾允諾編列800多萬元，在忘憂谷施作觀景平台及邊坡等安全設施，為何尚不見規劃，要求市府追蹤。水保局台中分局表示，因當地野溪渠道等影響坡安全，今年10月已先撥款600多萬元給給市府水利局進行植被覆生，以強固山坡地保育，後續再現勘，看如何施作，以減少對生態環境的衝擊。

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