竹市老屋活化有補助 老屋味成網紅美食店

2018-12-10 16:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市文化局推動「老竹塹．老屋味」的老屋活化經營補助計畫，邀請市民動手活化老屋，每月除給經營者最高1萬元租金補助，也配合「文化部私有老建築保存再生補助計畫」，提供老屋修繕補助，已有9案獲補助，包括燒烤店、老字號冰棒店、咖啡廳、藝廊，其中「戲棚下」炸雞店已成特色老屋餐館，網友評價頗高，也一圓青年創業夢。

文化局長黃竫蕙說，今年老屋活化經營補助計畫，每間老屋的經營計畫都由申請人各自提出規劃，再由評審評選，獲補助的9人有，實物生活x攪攪雜食舖、戲棚下、大村武串燒居酒屋-新竹店、樂逍窯烤麵包店、飲室繪友、鴻梅文創志業、814大同冰店、風徐徐homebibi及Ça va 小日和等，將在12日舉辦成果發表會。

其中「實物生活x攪攪雜食舖」是民國60年的豪華別墅，店主林峻潁以環保永續、在地生活為主題，打造成環境友善的小餐館，開業不到半年，已成網路五顆星人氣餐館。

另「戲棚下」位在中央路連棟老屋上的炸雞店，今年初開業，店主陳宥達是返鄉創業青年，結合父親在日本學習的炸雞技術，開設日式炸雞店，戲棚下所承租日式老街屋，整體保存十分完整，透過申請市府補助重新規劃內部裝潢，客人用餐時可以浸淫在老屋的氛圍及價值中，開店不到1年，也獲網友譽為「新竹最好吃的炸雞」的五顆星高評價，日式炸雞結合風味老屋，混搭成新竹專屬的飲食特色。

文化局表示，未來會繼續在專業團隊和老屋經營者合作的模式上，尋找發掘出老房子自身的珍貴價值，可洽：03-542-5079了解相關資訊。

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