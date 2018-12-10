新竹高工拿6金手獎7優勝 獲獎率全國第一

2018-12-10 16:20

［記者洪美秀／新竹報導］全國中等學校技藝競賽結果紛紛出爐，新竹高工在工科類的表現傑出，17名參賽選手，有13人獲獎，且有6個金手獎、7個優勝，獲獎率全國第一，其中機械製圖與板金類還是全國第一名，更有兩個職類拿全國第二名，校長李恆霖說，學生表現優異，不僅長時間投入競賽準備，更有多人已獲保送大學。

新竹高工說，獲得工科類技藝競賽全國第一名的是機械製圖的葉麗娟和板金類的羅靖，其中葉麗娟是夜校學生，家境清寒卻力爭上游，日前經本報獨家報導後，各界湧入的支援與贊助相當多，其中學校家長會長林保伶個人送給葉麗娟1台筆記型電腦，鼓勵葉麗娟未來在電腦繪圖繼續努力，葉麗娟也說，會繼續努力，不辜負大家給的鼓勵。

而獲全國板金第一名的羅靖，因爸媽都是老師，他也希望就讀大學後能朝老師領域努力。另板金第二名的是孫瑞鴻、獲化驗第二名的鄭緯文也希望未來能當老師。另兩名金手獎是獲工業配線第四名的李彥廷和車床類第五名的徐詳順，他們都有機會保送或以技優、推甄等方式進國立頂尖科技大學。

校長李恆霖說，新竹高工每年參加全國技藝競賽成績都很優異，去年就有8個金手獎、今年6個金手獎，但獲獎率是全國第一，17名參賽選手有13人獲獎，且在10個職科競賽中獲獎，這群學生平常要忙於課業，晚上則要練習競賽內容，幾乎整天都待在工廠及實驗室，都很能吃苦耐操，有如此佳績，學校與有榮焉。

李恆霖也說，學校清寒佳人葉麗娟力爭上游的故事在本報披露後，各界湧入很多支援，讓人看到社會的暖流，學校會善用資源，讓更多清寒學生不會輸在起跑點，能展現技職一片天。

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