台灣科幻小說之父張系國清大開講 開啟科幻之旅

2018-12-10 16:14

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學華文文學所邀請「台灣科幻小說之父」張系國擔任榮譽講座教授，張系國今天開始在清華舉辦一系列「雙面張系國－科學的浪漫、幻想的現實」講座，討論科幻史中的理想世界「烏托邦」，並透過大數據分析技術探索文學、電影中的「平行宇宙」，更會主持工作坊，帶領清華學生創作科幻短篇。

科學與幻想是科幻文學作品的首要條件，張系國是匹茲堡大學電腦資訊學院教授，有豐富的理工背景，讓他的科幻文學作品充滿張力，作品除具科幻特色，也有寓言和寫實等手法，其名作《棋王》，還被翻成英文、德文等多國版本，並曾搬上大銀幕，改編成音樂舞台劇、電視劇等。

張系國說，回到新竹家鄉清華大學擔任榮譽講座教授，實在很開心，畢業於竹師附小及新竹高中的他，對新竹有份特殊的家鄉情誼，也對能在清華進行「文學」講座，充滿期待。

清大校長賀陳弘也頒榮譽講座教授聘書給張系國，賀陳弘說，張系國教授左手寫程式，右手寫小說，從中生代到新生代都有大師的讀者，清大華文所所長林佳儀也說，張系國的作品可讀性高，故事創意、情節鋪陳、人物刻劃等皆具特色。作品多以超越現實的疏離時空反省當今社會存在秩序，融入歷史演義、浪漫傳奇，反映人類文明的欲望與恐懼。

張系國畢業於新竹高中並保送到台大電機系，後到美國柏克萊加州大學攻讀電機博士，曾任教於康乃爾大學、伊利諾大學等名校，並創辦知識系統學院，推動資訊科學、系統科學及社會科學的聯合研究。

張系國的科幻小說，像《星雲組曲》開啟台灣科幻文學盛世，還有《當代科幻小說選》，也讓他跨足作家與科學家雙重身分，他更以已故清大前校長沈君山融入科幻小說《棋王》中。

此次清大將舉辦張系國系列講座，也展出其科幻作品，對文學與科幻小說有興趣者可前往清大南大校區聆聽。

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