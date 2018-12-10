一甲子的火柴情緣！ 九旬榮民孟繁興展出典藏火柴盒

2018-12-10 15:55

［記者洪美秀／新竹報導］收集火柴盒曾是許多人兒時的夢想與記憶，但收藏超過一甲子、達3600多個火柴盒的九旬榮民伯伯孟繁興，今天將他珍藏的特色火柴盒提供新竹市眷村博物館展出，更同意要把畢生收藏的火柴盒捐給政府典藏，希望延續這段火柴盒的情緣，讓火柴盒也變成歷史珍貴文物。

身體健朗健談的九旬榮民伯伯孟繁興，在眷村博物館展出他珍藏的火柴盒，展出的1500個火柴盒分「懷舊兒時記憶」、「劃亮軍旅回憶」、「歷史人文之旅」、「社會發展演進」及「外國樣貌特區」等五區展出，除呈現台灣一甲子的發展，也讓人一賭社會的脈動及各種歷史記憶。

文化局副局長李欣耀說，孟繁興從一甲子前收集火柴盒，至今已收藏3600多個，此次「小小火柴盒的時空記憶展」展出其歷時50年的收藏，透過火柴盒也呈現歷史的流變，很具文化意義。

孟繁興說，此次展出的火柴盒，有由臺灣火柴盒公司製造生產的「自由之火」火柴盒，還有聯合國火柴盒，二次大戰知名將軍圖像火柴盒，還有國外天主教教廷火柴盒，就連當代歐巴馬總統的圖像火柴盒都有，種類繁多，讓人目不暇給，就像一部歷史電影長片般，每個人都可從火柴盒的圖像，找到各自年代的故事與人物。

在「懷舊兒時記憶」也展出大同公司、喜宴、童玩、老動畫片、動物等兒時懷舊的火柴盒；「劃亮軍旅回憶」展出三軍軍官俱樂部、陸軍總部福利處、裝甲兵部隊、陸軍兵工學校51週年校慶等難得一見的火柴盒，還有永遠的軍中情人鄧麗君圖像火柴盒

「歷史人文之旅」則帶領大家遨遊三國演義人物、紅樓夢人物、古代四大美人、京劇臉譜、唐詩宋詞人物、清明上河圖、24孝圖、美國歐巴馬、二次大戰十大名將、名星奧黛麗赫本、NBA藍球等火柴盒，有如世界歷史般。

在「社會發展演進」展區，也展示商業、金融、餐飲等社會多元樣貌的火柴盒，呈現台灣社會經濟文化演變發展的歷程；「外國樣貌特區」有美國、英國、義大利、西班牙、印度、德國、新加坡、日本、印尼、韓國等70個國家不同的火柴盒。

孟繁興也展出鍍金的火柴盒，述說他走遍大江南北及國外收集的火柴盒，期許每個人在觀看時，述說自己年代的故事，未來他也希望將這些經典火柴盒捐給政府典藏，透過定期的展覽，讓小小的火柴盒，喚起大家的歷史文化記憶，展期到明年2月底。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/