破皮流血、擦乾眼淚！ 這群女孩勇奪舞獅三冠王

2018-12-10 15:31

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊成軍一年多，受限於場地，練習時常跌倒擦破皮、流血或瘀青，小女生擦乾眼淚繼續練習，淚水、汗水沒有白流，勇奪全國舞獅女子組三冠王殊榮。

下崙國小舞獅隊成員今天在校長黃淑玲、教練吳登興及多位家長帶領下，前往下崙福安宮演出龍鳳獅陣及分送喜糖，感謝福安宮管理委員會捐贈服裝及對舞獅隊支持，也感謝神明保祐，福安宮主委王阿彪代表廟方包了一個大紅包鼓勵隊員繼續努力。

黃淑玲指出，舞獅隊成員以六年級學生為主，今年六年級有37名學生，報名時男女都有，沒想到男生都退隊只剩女生，這群女孩子不怕苦、不怕痛，摔傷破皮、流血、疼青，鼓隊成員也因練習手掌起水泡、破皮，不少人累到哭，但擦乾眼淚後繼續練習，精神令人感動。

家長李茗銖說，看到女兒練舞獅受傷很不捨，孩子反而安慰她擦藥就好了，參加舞獅隊變得獨立、成熟，很感謝給孩子這樣的學習機會。

吳登興表示，下崙龍鳳獅隊成軍一年多，去年第一次參賽因沒有統一服裝抱回第二名，福安宮得知捐贈新服裝，加上孩子們努力練習，抱回女子組單獅、雙獅及多獅組三冠王。

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