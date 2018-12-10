花店老闆娘轉戰做陶 主題融入花特性傳播美的力量

2018-12-10 15:23

〔記者邱書昱／新北報導〕開店超過20年花店老闆娘的郭怡萍轉戰陶藝界，鶯歌陶瓷博物館即日起至明年1月13日止展出「玩花漾─郭怡萍陶瓷個展」，展出的14件作品利用不同花的特性作為主題，她開心地說，做陶的過程中可以獲得心靈平靜，完成後有很大的成就感，未來會繼續創作下去，散播美的力量。

住在新北市的郭怡萍嫁給丈夫後協助經營花店，平時的休閒就會到鶯歌陶瓷老街欣賞陶藝，逐漸認識陶藝老師，在指導與協助下，開啟她創作的道路，作品更花草樹木等大自然植物為主題，利用雕刻、流釉、鎏金及針筆，展現多種技法的融合，並把在陶瓶上綻放的花卉變成永不凋謝的陶瓷永生花，保存花朵最美的時刻。

創作3年的郭怡萍，這次展出14件陶藝作品，像是《玫瑰花開時》使用圓潤飽滿的花瓶，以雕刻技法表現玫瑰花的姿態，俯瞰是一束花的感覺，再施上淡淡的粉色釉彩點綴，而《堅毅不染》則是表現荷花出淤泥而不染的作品，瓶口雖然在燒製時因過重而微塌陷，崇尚自然的她笑說，這種也是一種美的表現。

＃

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/