臺南市再生能源資訊整合平臺 服務升級將上線

2018-12-10 15:04

［記者王涵平／台南報導］南市陽光電城計畫推動8年累積資訊多元，「臺南市再生能源資訊整合平臺」即將上線，具備整合性、即時性、空間化，相關服務將升級。

南市經濟發展局長殷世熙表示，陽光電城計畫已累積許多再生能源場域現況調查、案場申辦、系統運作及即時發電量資訊，未來持續努力重點在於再生能源場域的土地利用、電力併聯饋線、環境地理、日照監測資訊等的綜合評估分析。

他說，「臺南市再生能源資訊整合平臺」除作為台南市對內輔助作業管理及決策訂定的應用，更提供一般民眾與業者查詢的服務窗口，並透過更新後的陽光電城資訊網公告最新消息與推展成果、補助計畫等資訊。

此外，也強化太陽光電媒合平台的功能，提供需求方與供給方的資訊註冊；再者運用再生能源地圖的資訊整合能力，提供案場查詢、各類型圖層套疊分析之地圖瀏覽工具，未來將成為執行再生能源發展計畫之重要工具。

台南身為全國綠能屋頂示範縣市，首案綠能屋頂區域新市區營運商遴選招標完成，中西區等六區營運商遴選於11月19日公告上網，將於12月18日截標，歡迎有興趣的廠商參與投標。另為鼓勵民眾積極參與特推動「綠能區動，市民競賽」活動辦法，獲獎各區分別給予5萬元至30萬元不等的綠能推動經費。

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