力拚國際彩妝舞台 明新科大、東泰高中引進韓式教學

2018-12-10 14:56

［記者黃美珠／新豐報導］除了食安，美膚、美貌在時尚外也講安全！

明新科技大學成立4年的化妝品應用學士學位學程近年努力想培養出有能力開創國內自製彩妝品牌的人才，且暢通這個領域的學術管道，今天不僅跨校跟新竹縣發展技職教育為主的東泰高中結盟，也相中近年彩妝、保養品界的「韓流」現象，跨國跟韓國國際美容家總聯合會（KOREA Int'l Federation of Beauty Culturist）合作，3方簽訂合作備忘錄，共同推動「台韓技職教育合作計畫」。

負責簽約的明新科大執行董事張祖民、東泰高中校長何軒盛以及韓國國際美容家總聯合會總會長黃英蘭共同允諾，他們將在韓國世界美容家協會安排下，協助東泰與明新科大選派學生前往韓國實習、參加韓國的大型競賽等，培養時尚產業的亮麗專業人才。

而明新科大化妝品應用學士學位學程副教授顏志超說，目前國內的化妝品品牌大都來自外國，少有台灣本土的品牌，該系從自製手工皂、化妝水、精華液、乳液、到口紅，教導學生如何利用天然的材料，透過化學變化，做出天然、安全且有效的彩妝商品，希望有一天可以有台灣的自創品牌，安全、好用，能跟世界其他大牌競爭。

該學位學程大二學生、也是該校學藝性社團「美顏工坊」的社長陳玟惠說，她很希望化妝品應用這個學位學程可以更加強學生在化學方面的課程學習，以提升自製化妝品的能力。

明新科大執行董事張祖民說，該校校園近年國際化，有來自緬甸、菲律賓、越南、韓國、日本、馬來西亞、蒙古、烏克蘭以及中國等近千名外國學生。

這次跟東泰高中結盟合作，就是計畫要在桃竹苗地區引進韓式教學，與韓國國際美容家總聯合會合作，透過其教育聯盟，推薦韓國南首爾大學的專家學者來明新和東泰授課，進一步合作甚至將有交換學生或交換教授計畫，未來他們跟東泰還將一起培訓選手參加韓國國際美容藝術大賽，甚至派學生前往韓國做海外實習，以拓展兩校的國際教學資源。

東泰高中校長何軒盛肯定明新科大在桃竹苗是技職教育的領導品牌，這次該校能跟明新科大結盟，分享教育資源與共同邁向國際化，有助讓兩校時尚美容、旅館經營或電競教育的技職學生，都可以及早規劃培養專業技能與強化外語能力。

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