823受災文蛤救助遭指刁難 農業局允由公所協調相關作業

2018-12-10 14:23

［記者王涵平／台南報導］北門區雙春養殖文蛤在823水災受損嚴重，但因認定問題，漁民質疑公所刁難，今日陳情時情緒激動，南市農業局表示再由公所居間協調相關作業。

20多位漁民今日前往北門區公所陳情，指今年823水災後，中央將文蛤損害納入補助，但公所人員未能在時間內進行勘災作業，漁民怕損失擴大，只能盡快清除死亡文蛤重新復養，如今卻採現場撈文蛤認定方式，根本無法重現當時損失狀況，導致補助認定困難。

漁民不滿地說，公所提出文蛤天災損失4成才能補助，與漁民所認知損失兩成就能補助的認定標準有落差，質疑公所刁難，要求說清楚補助標準及為何有補助落差，要求公所能依照農委會漁業署規定，損失從寬認定以照顧漁民。

公所解釋，所謂認定4成才補助，涵蓋823災損2成及養殖過程死亡約2成，過程有請教水產試驗所，而採樣標準以隨機單點採集5次需12顆以上文蛤，始認定達基本養殖密度，每口魚塭隨機3點採集有2點未達12顆文蛤者，認定不予救助，主要避免浮濫、弊端。

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