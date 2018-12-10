虎尾農會推生產履歷花生 「虎霸王花生禮盒」成金雞母

2018-12-10 14:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾鎮農會推展生產履歷花生，今年與農民契作面積已達120公頃，10月初並推出「虎霸王花生禮盒」，每月銷售額約30至40萬元，已成為農會的新金雞母，今天與三好酒店異業結盟，推出花生料理風味餐，盼創造農會、農民、消費者三贏。

農糧署中區分署長王安石表示，雲林花生種植面積達1萬6000餘公頃，佔全國產量的8成，產量冠全國，其中虎尾花生種植面積有1500公頃，為提升食安，農糧署也積極輔導農民種植有生產履歷的花生，提高花生品質及食品安全。

虎尾農會總幹事黃鈺惠表示，農會多年來輔導農民安全用藥，大力推廣契產銷履歷黃金落花生，面積也從去年的100公頃提升至120頃，並透過生產把關，通過ISO2000及HACCP國際食品衛生安全管理雙認證，成為雲林縣第一家獲得品質雙重保證的農會。

黃鈺惠說，數年前食用油爆發安全疑慮後，農會就推出純度達百分之百的花生油，經食品工業發展研究會檢驗合格，成為全國第一瓶通過生產履歷的花生油，今年10月再推出有生產履歷的「虎霸王花生禮盒」，目前月銷30至40萬元，非常搶手。

黃鈺惠表示，為提供消費者更佳服務品質，虎尾農會結合三好酒店，今天聯合發表「花生料理風味餐」，不論是長生果冷，或是麻辣花生骰子牛、烏魚香酥土豆魚、長生果葫蘆鴨、養生花生豬腳湯等料理，都有雲林生產高品質花生，歡迎民眾多多點菜，品嚐雲林高品質的花生。

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