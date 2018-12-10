花博豐原園區「可食性庭園」競賽 即日起至明年1/6展出

2018-12-10 14:21

〔記者歐素美／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會，豐原園區第二區舉辦5檔短期庭競賽，第2檔「可食性庭園」競賽，共有16個國內園藝景觀業者及學校等參加，第一名由草木榮華公司戴翠香老師設計的「俯拾皆是、就地取材」拿下，吸引不少民眾好奇觀賞，教育局今天並在現場舉行頒獎典禮，展期從10日起至明年1月6日止。

「可食性庭園」競賽，就是可以吃，又可以欣賞的庭園景觀，選用食用作物取代純觀賞性植栽，以景觀手法整合性設計，展現可食性庭特色，兼具生活應用與觀賞功能。

教育局表示，隨著都市不斷開發，土地污染問題日益嚴重，衝擊人類健康，綠色資源也逐漸減少，都市田園應運而生，可食性庭園的規劃設計成為都市居民新的潮流與嘗試，透過住家可食性庭園推廣，不僅可體驗農夫播種、栽種、收割的辛勞，更可透過這些活動增進親子關係，讓孩子學會珍惜食物、愛護土地及環境保護等多元價值，而無農藥的自然栽種方式，也可讓家人吃得安心、健康，用植物特性創造兼顧環境機能、空間美學與糧食供應等功能的環境。

這次競賽共有16個單位參加，比賽結果由草木榮華有限公司榮獲金獎；昕麟庭園藝有限公司、嘉澍花藝設計工作坊雙獲銀獎；銅獎3名分別為柏霖國際顧問有限公司、國立勤益科技大學景觀學系、韋全花店；佳作3名則為明道大學、台東專科學校、嘉義大學景觀學系。

榮獲金獎的草木榮華有限公司，作品「俯拾皆是、就地取材」是由農藝花藝教師戴翠香設計，她利用回收的廢棄蒸籠、傢俱、水缸等打造雨水撲滿及種植草莓、皇宮菜、洛神花、辣椒等35種可食性植物 。戴翠香說，希望藉由作品，告訴民眾「種菜也可以這麼美」，就地取材，營造生活美學。

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