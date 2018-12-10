台中港三井OUTLET超夯 單日超過3萬人造訪

2018-12-10 14:10

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣三井不動產集團投資台灣首座海港型購物商城，台中港三井OUTLET PARK即將於12月12日正式開幕，11月29日率先試營運，平均每天超過1.5萬人次、假日甚至超過3萬人次造訪。

三井今天舉行媒體內覽會，由專人說明全館經營特色與獨家服務，並進行品牌與設施導覽。OUTLET PARK以「ENJOY THE VOYAGE OF STYLE」為設計概念，多以貨櫃、海港碼頭等元素設計，採開放式一層樓建築設計，面向港灣為海景餐廳，另外則是娛樂區域。

園區10大設施包括，60公尺高海景摩天輪、海港觀景台、綠茵步道、創意貨櫃市集、迎賓大道、多功能廣場、全平面式停車場、OUTLET LOGO打卡地標、美食街，以及超過170間國內外知名品牌進駐，也有20家台灣初展店品牌，例如鐮倉紅葉茶屋、銀座 篝、六代目 三角、十勝豚丼いっぴん等人氣餐飲首次在台展店。

三井並引進全台唯一的室內冰雪樂園「Snow Town」與「ASOBI SQUARE」等新型態育樂設施，滿足需求。

三井也說，OUTLET PARK提供多元化電子錢包結帳、外籍旅客退稅、大型行李寄物櫃、Wifi與觀光客優惠，更首創投幣式輪椅、嬰兒車租借等服務，且建物樓頂與停車場皆有4.5MW的太陽能電板，響應環保節能。

三井也宣布，12月12日起至23日，全館單日消費滿3000元，即可憑發票兌換摸彩券1張，有機會獲得台北─東京雙人來回機票、台中港酒店住宿劵與商品抵用劵、開幕紀念悠遊卡等好禮；永豐聯名卡另享回饋。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/