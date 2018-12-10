嘉義中埔農會百週年活動15日登場 李千娜、董事長樂團助陣

2018-12-10 13:31

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉農會邁入百週年，12月15、16日將在台18線（阿里山公路）旁的金蘭辦事處辦「用世紀創四季－中埔鄉農會百週年慶」系列活動，民眾可在園區甫活化的舊糧倉購買農特產，並進入景觀花田拍攝美照，農會安排展演的藝人李千娜、朱俐靜、陳芳語、董事長樂團、八三么樂團等，更被網友大讚直逼跨年演唱會等級。

中埔鄉農會總幹事李碧雲說，金蘭辦事處的活動會場有花海區展示城堡、公車等造景，青農館展示中埔鄉青農聯誼會成員生產的農特產品，茶藝館結合茶藝、花藝、陶藝，推廣生活美學，另有樹石藝展館展示藝術盆栽、多項DIY體驗活動。

嘉義縣長當選人翁章梁、中埔鄉農會總幹事李碧雲、中埔鄉長李碧菁等人今天在花海田旁與數十名農會女員工大跳廣場舞，為活動宣傳造勢；翁章梁說，上任後將成立「新農業發展委員會」，協助農民行銷及拓展通路，提升農業價值。

中埔鄉農會的「用世紀創四季－中埔鄉農會百週年慶」活動於15、16日上午9點半展開，2天安排的展演陣容有李千娜、朱俐靜、陳芳語、董事長樂團、八三么樂團、九天民俗技藝團、民視藝人等。

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