如何防假訊息危害 PTT大神建議打擊造假經濟利益

2018-12-10 13:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣近年飽受假訊息之苦，甚至有外館人員因而輕生，加上中國對台干擾民主等隱憂，行政院也擬修法要針對媒體或網路平台課責與開罰，但PTT創辦人杜奕瑾今對症下藥，建議應設立假訊息檢舉制度，並打擊造假經濟利益，並用科技分辨用戶行為等，來解決問題。

台灣言論自由，且網路發達，加上媒體爆料文化盛行等，但也讓許多假訊息也應運而生，近年來持續造成民眾恐慌與困擾，如選舉及公投期間過多不實抹黑，農產、外交、教育等各領域都飽受假訊息干擾，行政院近日卻拋出修法，要針對散布謠言、不實訊息的社群網路，若24小時不下架擬罰款，再度引發熱議。

針對假訊息與言論自由，PTT創辦人、台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾認為，印度有假新聞害GOOGLE志工被打死，台灣駐外人員也被逼死，但不應從平台或內容來判斷訊息真假，舉例哥白尼、伽利略被教廷視為異端，以及作家林奕含也曾在2014年以綽號發文揭露慘痛故事等，擔憂判斷真假會變相成為極權統治的工具。

杜奕瑾分析，假新聞氾濫是「議題口碑操作公司」在社群網路興起，如林奕含事件中有補習班徵詢多家行銷公司要平衡網路風向，以及頂新黑心油事件也曾短暫請行銷公司帶動中立輿論等，但其中行銷公司不擇手段、泯滅人性的攻擊林奕含父母，就可知此經濟利益可圖。

杜奕瑾認為，要解決假訊息，應打擊「偽薦證廣告行為」、「獎金鼓勵檢舉」、「揭發假造輿論金流和組織」等，從傳播經濟手段對症下藥，可獎金可鼓勵造假內部吹哨者舉報，並當查明口碑行銷公司造假時，針對該公司接案額數懲處50倍，並購買同數量媒體效果來平衡造假消息，甚至可透過科技來分析社群網路用戶行為，抓出偽使用者。

杜奕瑾說，交由一個平台或組織判斷內容是否為假，恐怕是過時且造成言論緊縮，要打擊的是透過手段造成假訊息聲量不對稱，要打擊的是「假輿論」，並解此保障聲音平權，舉例台大批踢踢實業坊（PTT）上，人人可以驗證訊息，是特殊經驗可貢獻台灣甚至世界。

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