杜絕海上「死亡之網」 刺網記名元旦上路

2018-12-10 13:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕廢棄刺網對海洋生態影響甚鉅，新北市政府漁業及漁港事業管理處公告，在新北市所轄海域作業的刺網漁船筏，明年1月1日起應要依規定於刺網漁具標示船名或漁船編號，逐步減量刺網漁業規模，降低廢棄漁網對環境的破壞，違者將處新台幣3萬以上15萬以下罰鍰，漁具和船上的漁獲也會沒入。

新北市政府漁業處表示，刺網具有漁獲效率高之優點，但也因容易混獲幼小魚種、網具容易纏繞礁岩地區破壞棲地，被稱為「死亡之牆」。

新北市政府農業局長李玟表示，新北市刺網漁船筏多為家計型漁業，海洋環境要改善，也要考慮管制措施對漁民經濟的衝擊，新北市府近2年配合中央政策推動多項管制措施，除了漁船筏總量管制，也輔導刺網漁船筏轉型。

新北市農業局表示，新北市積極輔導刺網漁業漁船筏轉型，並向中央申請補助款，專營船隻每艘補助20萬元，兼營船隻每艘補助15萬元，2018年至2018年已累計減少刺網漁船筏達250艘以上，將每年辦理，把新北市漁業結構逐步轉型為友善海洋環境的永續漁業。

新北漁業處補充，新北已劃設4處刺網禁漁區，管制刺網作業海域達3萬7406公頃，為全國之冠，而刺網漁具標示船名或漁船編號，也能有效追查刺網禁漁區違規情形。

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