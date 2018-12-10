不要叫我食人魚！紅銀板即將在台北市立動物園見客

2018-12-10 13:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園即將開放的熱帶雨林區穿山甲館，進館映入眼簾的是仿河流生態的水域造景，水面有象魚悠游，水面下成群的紅銀板和穗鬚原鯉在底層水域沈木間穿梭，不過，紅銀板幼魚時，其腹鰭和臀鰭邊緣是紅色的，經常被遊客誤認為是食人魚。

園方指出，水池中目前優先進駐3種魚類，個頭最大的象魚又名巨骨舌魚，是淡水水域裡體型最大的魚種之一，體長可達到4.5公尺以上，體重超過200公斤。象魚生活在亞瑪遜河水流緩慢、溶養量低的地方，魚鰾和肺有相同功能，牠們常緩緩游在水面，仰頭出水面張口呼吸空氣，行為相當特別。

紅銀板又名淡水白鯧，幼魚腹鰭和臀鰭邊緣是紅色的，所以經常被誤認為是食人魚，不時聽到遊客叫牠食人魚。園方表示，水池內的紅銀板目前體型還小，會群游來壯聲勢，只要較大型的魚一靠近，就會躲到沉木的縫隙裡，想看長大模樣，到兩棲爬蟲動物館就可以一目了然，。

穗鬚原鯉又名黃金七紋大鯉，分布在柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國及越南，體長可以長到1.5公尺，體重超過70公斤。穗鬚原鯉約需要10－15年才達成熟期，由於在原生地是食物來源，因遭到過度捕撈名列瀕臨絕種一級保育類動物，動物園所照養的則是查緝沒入所收容的個體。

園方表示，熱帶雨林終年潮濕高溫，生活在這裡的魚類，水溫也得保持在攝氏25度上下，雖然水池有加熱鍋爐，保育員在寒流來襲時仍得隨時備戰，還得構思戰術避免象魚吞掉其他體型較小的魚，若想讓未成年的其他魚隻能順利吃到食物，須先餵飽在上層活動的象魚，再餵沈水性食物給底棲穗鬚原鯉及紅銀板。

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