消費滿額抽賓士 台中區資訊月大手筆促銷

2018-12-10 13:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中區資訊月將於13日至18日在台中國際展覽館登場，主辦單位台中市電腦公會今日表示，今年展覽內容更多元，除了3C商品外，還增加智慧家電、車聯網專區等；另為刺激買氣，今年優惠更豐富，電動機車天天抽、消費滿3000元再抽賓士，預估可吸引45萬參觀人潮。

今年資訊月以「跨界創新，遇見未來」為主題，規劃7大區域，包括主題政府區、電腦系統區、行動通訊區、智慧家電區、數位學習區、數位周邊區及車聯網專區，集合今年最有看頭的科技應用及創新科技，共有100家廠商、500個攤位參展。

台中市電腦公會表示，各家筆電廠商在現場分別祭出舊換新最高折價1.2萬元、30期0利率、萬元優惠等促銷方案；而在家電大廠看好年底除舊佈新商機，也參與資訊月活動，還提供免費空調設計諮詢；而在主題政府區，可以看到機械手臂的廣泛應用，整合節能、管家、烹飪、智慧排成的智慧家電等。

隨著環保意識抬頭，電動機車逐漸成為年輕人代步的首選工具，展場除了有車聯網專區外，也提供4台電動機車要送給消費者，平日於展場消費不限金額的前500名消費者，都可獲得抽獎券。

今年大會提供的優惠也加碼，於展覽期間購買不限金額、不限品牌的產品，都可拿到贈品，消費滿1000元抽宏佳騰機車，消費滿3000元再抽賓士 C-Class房車，總價值超過200萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/