清水鰲峰山設殯葬專區惹議 張清照：變更為公園更好

2018-12-10 13:02

〔記者歐素美／台中報導〕業者有意在台中市清水鰲峰山申設「殯葬專區」，引發地方反彈，台中市副議長張清照今天強調和民眾站在一起，反對設置「殯葬專區」，並建議市府將「公墓用地」變更為「公園用地」，讓海線更好。

市府是否核准業者在清水鰲峰山設置殯葬專區引爭議，市府日前指出，業者根本沒有提出申請，「市府核准」是不實謠言；副議長張清照今天表示，外界對這件事有點混餚，其實業者有提出申請，市府也在審查中，只是尚未進入變更為「殯葬專區」的程序。

張清照指出，位於清水區吳厝南段的「公墓用地」，如來生命事業公司於104年向市府提出「殯葬園區興辦事業計畫」，以設置火化場、納骨塔、殯儀館等設施；市府民政局受理申請後匯市府相關單位，要求業者先後補件4次，目前在書面審查階段，尚未進入實質審查程序，也未進入變更為「殯葬專區」程序。

張清照說，雖然這項變更程序冗長，未來能否順利通過審查也未定，但業者提出申請是事實，相關資料也上了在行政院環保署網站，所以引發地方民眾恐慌與反彈，吳厝里、楊厝里及海風里長已發起連署，強烈反對設置「殯葬專區」，以免造成環境污染及破壞生態，也影響鰲峰山旅遊景點發展。

張清照強調，他與地方民眾站在一起，該區是重要軍事設施管制區限建範圍、保安林區、環境敏感地帶，強烈要求市府務必要尊重民意，以土地資源有效利用、生態環境維護及海線發展的角度，嚴格把關，並建議市府最好透過都市計畫檢討程序，將「公墓用地」變更為「公園用地」，讓海線更好。

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