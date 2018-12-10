3根氣球做公益 護理師變出耶誕老公公

2018-12-10 12:30

〔記者歐素美／台中報導〕豐原醫院舉辦「愛心義賣會」，副院長匡勝捷、秘書廖述漙與護理師黃綺麗一起用氣球折出愛心花、劍及耶誕老公公，邀請大家一起做公益，這項愛心義賣會將持續至14日止，所得將全數捐贈該院「社會服務暨醫療救助基金」，幫助弱勢獨居老人醫療，讓弱勢長輩等可以安心就醫享健康。

豐原醫院副院匡勝捷表示，該院於每年年底皆舉辦愛心義賣會，募集各地民眾捐助的物品義賣，以籌募經費，幫助大豐原地區弱勢獨居長者就醫。

「愛心義賣會」上，豐原醫院護理師黃綺麗特別發揮巧思，結合即將到來的耶誕節，折出可愛的耶誕老公公造型氣球，並將於11日限量義賣50個耶誕老公公造型氣球，每個100元，呼籲民眾一起作公益，幫助長者。

黃綺麗表示，學習折造型氣球約3年，剛開始因轉氣球角度及綁結時不太熟練，常常練到手都長繭，大概用了近4000個氣球才成功，老公因害怕氣球，一度希望她放棄折氣球，但她認為氣球可以讓病人快樂，不管在辦活動或鼓勵患者時，只要患者看到其創作的造型氣球露出開心的微笑，其心情也會變得超好，最後先生受其感動，也逐漸克服對氣球的恐懼。

廖述漙表示，「愛心義賣會」從12月10日到12月14日，每日上午9點到下午5點結束，義賣品包含各種美食小吃、鍋碗瓢盆等生活用品等，呼籲民眾共襄盛舉，一起付出愛心，為社會盡一份心力。

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