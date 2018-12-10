客人都亂唸！ 網蓋起奇葩片名樓：笑到沒力

2018-12-10 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕你知道你看的電影叫什麼名字嗎？一名曾在影城工作的女大生透露，她常常遇到客人說出各種奇葩電影名，並列出各種例子，網友看了笑翻，也貢獻了不少搞笑電影名，瞬間蓋起奇葩電影名樓來了。

「對，我離職了，我的喉嚨禁不起賣票的摧殘，總是會遇到各種奇葩客人的奇葩買票方法」，這名女大生到網路論壇「Dcard」發文透露，她聽過的名字包括將「與神同行」說成「我要看那個韓國片第二集」，原PO心想，「阿不就還好你還知道是第二集」；片名「把哥哥退貨可以嗎？」客人卻說，「我要把哥哥退票」；「摩天大樓」這部片，客人說「我要男主角會爬牆那個」；「瘋狂亞洲富豪」變成「有錢的那個亞洲人」、「亞洲瘋狂富豪」；「每天回家老婆都在裝死」，客人買票稱「那個老婆一直死的」、「每天老婆都在死」；「道別的早晨就用約定之花點綴吧」，客人說「我要看早上的花」、「再見的花的那個什麼」，原PO心想，這名字到底幹啥取這麼長？各種客人自創的奇葩電影名也讓原PO笑稱，「真的謝謝諸位客人的搞笑，讓我又成功度過賣票的無聊時光」。

網友看完笑翻，「害我在火車上一直笑XD」、「笑到沒力，手機抖到拿不穩」、「謝謝你這篇，害我微積分差點被叫出教室」、「笑到快往生」、「還好我都直接app訂票」、「影城員工同感+1⋯真的賣票都會遇到這些，超抓狂啊！」、「有一次去看報告老師怪怪怪怪物，結果舌頭打結，變成報告老師怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪......（大跳針）」。

網友也很踴躍地分享各種電影名，「芮氏9.6：我要看地震；人面魚 紅衣小女孩外傳：我要魚肉賀呷某，心累」、「有個弟弟來：我要把哥哥賣掉可以嗎？（把哥哥退貨可以嗎）」、「片名：我的意外爸爸，客人：我要看我的外遇爸爸」、「海底總動員你跟我說海底都是魚，明天過後你跟我說後天」、「同為影城員工，粽邪，我要兩個粽子...直覺反應，要甜辣醬嗎？」、「影城員工+1，補充死侍，我要看死待！我要看死特！」、「上次在進場的時候，客人走過來問說：『那個人魚公主要開始了嗎？』原來是人面魚的部分」、「我要四張粽邪，我要四張 ㄉㄧㄡˇㄍㄠˊ」、「我還遇過八仙過海的（瞞天過海：八面玲瓏）」、「『明天，我要和昨天的妳約會』店員：請問要看什麼電影呢？朋友：明天我要和你約會，我：......」

還有各種混合版電影名，「花豹，這是花甲大人轉男孩+黑豹」、「還有以前：自殺的房客（自殺突襲隊mix樓下的房客」、「昨天跟朋友去看《五個姐姐我注定單身》那部，然後買票前我跟朋友說，我想看禮拜五要上映的《比悲傷更悲傷的事》，後來輪到我們買票的時候我跟店員說，我要兩張《比姐姐更悲傷的事》...到底多悲傷？」

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