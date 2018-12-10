台東社會住宅完工 月租4300元起「一卡皮箱」入住

2018-12-10 12:29

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府興建只租不賣的社會住宅，今天上午完工落成，43戶住宅每月租金依房型只要4300至6000元，還附冷氣、沙發、電熱水器、廚房等設備，最長可租6年，成為六都以外，第一個社會住宅完工縣市。

50歲家住東海岸的曾媽媽，獨力帶著2名小孩在台東市租屋工作近15年，每月最便宜的租金也要7000元，社會住宅交通便利，租金又便宜，對減輕家中負擔幫助很大。

縣長黃健庭表示，近年台東推動觀光及各項產業升級、招商計畫有成，創造許多就業機會，卻沒忘記年輕人及經濟弱勢族群，因收入或其他縣市，買不起甚至租不起房子，經國有財產署無償供地、營建署補助、縣府自籌經費，興建安居家園（社會住宅）。

黃健庭說，完工後，每戶備有基本設備、家具，讓租戶「一卡皮箱」就能入住，未來還將規劃培力計畫、技能學習課程，及社會福利方案，讓住戶擁有第二專長，在租約到期時，能開創新的職涯與生涯。

安居家園有兩房型、三房型及無障礙房型共43戶，每期租約2年，最長可租6年，社會處長曹劍秋表示，社會住宅推出後供不應求，第一批住戶才準備要入住，候補戶數已多達36戶，尤以2房型的25戶最多。

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