醫學也能研發自駕車！陽明與宏碁合作提升舒適操控與安全

2018-12-10 12:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學今表示，隨著人工智慧發展，自駕車研發是未來趨勢，學校也決定與宏碁公司合作，用醫學專長來分析乘客生理狀態，來提升自動駕駛技術的舒適性、操作性與安全性等，替產業注入新能量。

陽大表示，宏碁日前發表國內首輛自駕車原形，要結合上中下游組產業聯盟，但該原型車面臨人工智慧挑戰，例如要如何在任何路段上控制車輛，如何維持舒適的駕駛模式以及意外危機處理等。

陽大指出，醫學界少見與自駕車結合案例，但這次跟宏碁合作，可幫助測試乘客的心跳、血壓、呼吸等生理狀態，以生理指標加上環境監測等，協助優化人機介面設計，相信可使自駕車面對不同路況時，依循人類真實開車經驗，妥善處理。

陽明大學專案經理蘇以禎表示，這是醫學與人工智慧結合的最佳範例，人工智慧的技術雖然有辦法開車，但如何把車開得平穩，讓坐在裡面的乘客感覺到舒適，甚至不必擔心車輛忽快忽慢，都需要有實際的醫療資訊讓機器作深度學習。

宏碁公司價值創新中心總處長林燕祺表示，宏碁有自動駕駛系統軟體、硬體、服務等整合能量，將與醫療專業的陽大展開跨域合作，目標是自駕技術的舒適性、操控性和安全性，相信能攜手為台灣人工智慧與未來自駕車輛技術，注入新的能量與願景。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/