台北動物園穿山甲館將開幕 象魚等熱帶魚類抬頭就看得到

2018-12-10 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園的熱帶雨林區穿山甲館即將開幕。園方指出，該館建造仿河流生態的水域造景，不僅模仿熱帶雨林氣候，將水溫控制25℃左右，還飼養了包括象魚、紅銀板和穗鬚原鯉等3種生活在熱帶雨林水域的魚類，而觀察牠們的最佳時機落在水體略暗的黃昏時。

園方透露，這座水域造景對遊客來說可能只是巨大魚缸，但對園內保育員看來，這三種魚類混養、餵食和管理水質，可說是要講求「戰術」的難題。他們解釋，為避免個頭最大的象魚吃掉其他體型較小的魚，保育員會先餵飽在上層活動的象魚，再餵沉水性食物給底棲的紅銀板和穗鬚原鯉。

園方表示，象魚又名「巨骨舌魚」，是體型最大的淡水魚種之一，體長可逾4.5公尺，體重可能超過200公斤。象魚生活的亞馬遜河水流緩慢、溶氧量低的地方，牠們的魚鰾與肺功能相同，常緩緩游在水面，仰頭出水面張口呼吸空氣。

紅銀板又名「淡水白鯧」，因幼魚紅色的腹鰭和臀鰭邊緣，常被誤認成食人魚。水池內的紅銀板目前體型尚小，會群游來壯聲勢，只要其他較大型的魚一靠近，就會躲到沉木的縫隙裡。

而又名「黃金七紋大鯉」的穗鬚原鯉，分布在柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國及越南，體長可長到1.5公尺，體重超過70公斤。牠們約需要10至15年才達成熟期，由於在原生地是食物來源，遭到過度捕撈，被列瀕臨絕種一級保育類動物，而園內照養的則是查緝沒入所收容的個體。

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