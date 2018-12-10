全台之最》太魯閣山月吊橋獲公共工程金安獎

2018-12-10 11:57

［記者王峻祺／花蓮報導］太魯閣國家公園「第三代」山月吊橋，總長200公尺，由布洛灣台地北側林地，橫越中橫公路及立霧溪，串聯北岸錐麓古道，距離溪谷及道路相差150公尺，堪稱是國內深跨比最大、挑戰性最高的峽谷吊橋，自2016年動工後，克服多項地形限制，精湛的施工品質及安全性還獲勞動部「公共工程金安獎」，整體工程預計明年4月完工。

「山月吊橋」自1937年起，歷經多次建造波折，2016年終於克服地形限制，避開舊有毀損橋台後，以鋼筋結構另闢新橋台，包括南北岸兩側便道、南橋塔搭建及二百公尺長的電纜繩索，明年完工後將會是全台首座距離溪谷最高的景觀橋，能夠一覽太魯閣峽谷壯麗美景。

山月吊橋因施工難度高，北端地形崎嶇複雜，工程人員均需自溪谷垂直爬上山後進入工地，材料機具則以流籠推進，另為提高吊橋穩定性並克服風切，採寬面橋體設計且不具弧度，強化構建體重量，目前工程進度已達92.51％。

太魯閣國家公園管理處配合山月吊橋施工進度，進行周邊景觀縫合、遊客管制引導及無障礙服務設施工程，整體進度達42％，預計整體工期將在明年4月完工，屆時還會同步重整巴達岡一、二號橋，規劃出三條遊憩動線，分流熱門景點遊客人潮。

太管處副處長張登文說，山月吊橋完工後，遊客可從布洛灣台地為起點往返山月吊橋，或經吊橋至燕子口及錐麓古道兩地，串聯各區生態文化景觀，並配合周邊景觀設施及棧道修復，打造多層次循環步道旅遊動線。

民眾未來也能行經山月吊橋，直達錐麓古道中最著名的太魯閣歷史重要據點「巴達岡」，一遊日治時期頗具盛名的「太魯閣十二景」之一，觀看台地上所遺留下的百年地基、石柱，了解太魯閣族人及日本人昔日在這塊土地上的人文遺產及地景地貌。

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