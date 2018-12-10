重申機車安全 交通部：ABS挽救多少生命無法言喻

2018-12-10 11:54

〔記者陳宜加／台北報導〕明年元旦起，新款機車必須加裝ABS，交通部強調安全至上，可望改善國內機車事故死傷數，但業者預估機車將漲8000元，引發民怨。交通部代理部長王國材今天出面滅火，僅15％新車受影響，交通部也將與車廠研商降價。他也強調，國內機車死亡率占車禍總數6成，機車安全有必要改善。

王國材說，外界誤解明年起新車全數漲價，並非事實，僅新款新車適用，僅占15％，舊款新車不受影響，換算每年機車銷售量約100萬輛，85萬輛不受影響，沒有價格上漲的問題，若要買新款新車，交通部也已開始與車廠研商降價。

他指出，目前市面上ABS價格約8000元、CBS則約1500元，125CC以下的新款新車可以擇一裝設，選擇搭配CBS價格並不高。歐洲商會103年建議，全球應有共識改善機車安全，我國104年修正車輛安全檢測基準，較歐盟、日本更晚。

「台灣機車安全有必要加強。」王國材強調，ABS可以防止失控、滑倒等狀況，並縮短煞車距離，不少案例為車輛煞不住，滑行至路口中間而遭撞，台灣去年機車事故死亡1680人、前年1804人，占車禍死亡6成以上，已成為社會問題。

交通部道安會執秘謝銘鴻表示，18至24歲年輕族群的機車事故死亡率最高，交通事故不外乎人、車、路，機車須依規定行車，車輛本身也很重要，汽車安全配備持續提升，機車安全也應改善，ABS與CBS將能挽救多少生命，無法言喻。

公路總局長陳彥伯表示，世界各國均調和聯合國車輛相關法規，參酌採用，不同法規針對不同車輛特性，例如汽車最重要的是碰撞、遊覽車是翻滾，機車即為煞車穩定性，國內決定引進ABS法規，便顯示政府對機車安全最基本的重視。

他說，過去ABS僅能裝載於大車，因體積較大而不易安裝於機車，近年國外陸續導入新型ABS。國內已有將近4年因應，且各車廠也有不少車輛輸出歐洲，已有時間因應，目前新車也朝向ABS設計，至於價格影響，將持續與車廠研商。

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