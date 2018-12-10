新社警友站花博送暖 東勢警揪感心

2018-12-10 11:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中世界花卉博覽會展期長達半年，東勢分局員警遠途前往后里馬場園區支援勤務，新社警察之友站站長詹益慶與副站長張金榮、幹事黃通石等，特另會同東勢分局長蔡元戎、副分局長鄭舜慧及新社分駐所長呂淑怡等，到后里馬場園區前進指揮所，為值勤員警加油打氣，並致贈橘子等供值勤員警信時食用，關懷員警辛勞。

詹益慶表示，花博展期從今年11月3日持續至明年4月24日，開幕以來吸引大批人潮入園參觀，東勢分局各單位也配合至后里馬場園區執行交通疏導與園區內的安全維護，使花博期間活動順利與交通順暢，因員警非常辛勞，才特別到后里馬場園區前進指揮所致贈水果、乾糧及飲料等慰問，為員警加油打氣，並向辛苦執勤的員警們表示敬意。

執勤員警備感溫馨，東勢分局分局長蔡元戎也代表同仁向新社警友站表示感謝之意。蔡元戎表示，詹益慶等警友站成員無私奉獻，關心地方大小事，對新社地區公益活動不遺餘力參與，感謝警友站能夠力挺東勢分局且長期對警察工作的大力支持，期勉警友站成員繼續與東勢分局員警攜手努力，為轄區治安、交通打拚，使民眾能有良好的生活環境。

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