天天吃好料》苗栗龍鳳客棧 拿手「古早味燜鴨」

2018-12-14 09:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市「龍鳳客棧」小館，憑著多元美味菜色及實惠價格的高CP值，開業3年多來，客源穩定，即便是週間平日，也常見三五好友或家庭、團體聚餐；其中，入口即化的「古早味燜鴨」及皮脆多汁的「香酥鴨」等2道鴨料理，更是深受饕客喜愛。

龍鳳客棧由鄒文河、謝杏娟夫婦共同經營，鄒文河也是主廚，擁有30年的餐飲經驗，燒得一手好菜，除薑絲大腸、烤魚頭、避風塘三點蟹等台、日、粵佳餚，近年來，東南亞料理也廣受歡迎，他也有月亮蝦餅、椒麻雞等泰式料理，菜色多元。

其中，古早味燜鴨，是客家人傳統料理，鄒文河以將去除鴨味，加入鹽巴等調味，將鴨肉燉煮到入口即化，鴨油及鮮味都入湯，而店家也提供免費白飯，供顧客淋上香濃鴨湯食用。當燜鴨肉吃得差不多時，店家會提供蔬菜、菇類、豆皮及枸杞等食材，供顧客添加入鴨湯中，緩和了高湯的濃鹹，成了鴨湯火鍋。

另一道香酥鴨，也是滷製入味，再放入高溫油鍋炸後撈起，鴨皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，讓人吮指，忍不住一口接一口。

此外，香Q彈牙的烤豬尾巴、肉質紮實的白斬土雞，還鋪著滿滿青紅辣椒的剁椒鮮魚，或香味四溢的麻油松板豬，都讓人垂涎。

龍鳳客棧位於苗栗市民族路108號， 每週二店休，建議事先預約，電話：037-371122。

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