天天吃好料》基隆和平島35號餐廳 鎮店三寶老饕最愛

2018-12-13 09:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕秋風起，海水變冷，漁獲脂肪肥美，正是吃海鮮的好季節；和平島觀光漁市35號海鮮老闆李毅祥，年輕時曾是要與大海搏鬥的漁夫，後來在和平島觀光漁市開起海鮮餐廳，但是李毅祥還是難以忘情昔日當漁夫時，在船上最愛吃的「烏魚米粉」、「小卷炒飯」、「煙燻煙仔虎」，這三道漁夫料理，也成為李毅祥店內的鎮店三寶。

和平島35號餐廳，店門口水池內各式各樣海鮮，一個個活蹦亂跳，都是每天漁船回港的新鮮漁貨，李毅祥說，海鮮就是要吃現撈的，滋味鮮美；冬至前正是吃烏魚的好季節，烏魚米粉做法為將粗米粉事先在冷水中泡軟，將烏魚切成厚片狀，將切塊的烏魚丟入滾燙的熱油中油炸，炸熟的烏魚塊撈起，把魚頭放入湯中與油蔥酥、香菜、薑片一起熬煮出味，再丟入米粉、最後再丟入油炸過的烏魚塊，小火煮數分鐘，烏魚米粉大功告成，香氣四溢讓人垂涎三尺。

台語俗稱「煙仔虎」的鰹魚，在基隆嶼與北方三島的海域常見，其油脂不輸給鮪魚，也是李毅祥漁夫料理的口袋名單，李毅祥說，他當漁夫時，最愛半尾煙仔虎做生魚片，剩下半尾煙燻煙仔虎，好吃到不行，價格也不貴，CP值很高。

另外，小卷炒飯雖然做法簡單，但是現撈的小卷滋味鮮甜，加上滾燙的熱油淋過櫻花蝦，冷掉的白飯，隨著廚師鍋鏟不斷的翻攪，一粒粒的米飯在半空中翻滾，將櫻花蝦的香氣鎖在炒飯中；每次小卷炒飯推出，總是讓整船漁夫好吃到連吃三碗，動作太慢只看得見鍋底。

常來消費的饕客林書豪因為喜歡吃海鮮，乾脆搬家到基隆，對於煙燻煙仔虎這道料理超愛，認為煙燻的香氣全都被鎖在魚肉中；市民張顥瀚則說煙仔虎一半做生魚片、一半煙燻，一魚兩吃，烏魚米粉也是到店裡必點。

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