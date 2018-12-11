天天吃好料》鹿港「阿振肉包」 百年老店幸福好滋味

2018-12-11 09:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來到鹿港，會想要買什麼？以前遊客直覺就是買糕餅，現在提袋率最高的就是肉包，而開創肉包成為伴手禮新藍海的就是「阿振肉包」，讓肉包不只是早餐配角，一躍成為鹿港小鎮美食代言人！

「阿振肉包」是位於鹿港中山路上的百年名店，店名演變見證時代的流轉；早期店名是「才珍龜粿店」，取字鄭永豐的阿公鄭才的名字，再加上當時食品店名最時興的用字「珍」而成；後來因為鄭永豐伯父鄭聰敏從日本「美松屋」學成歸國，店名一度改為「美松屋」。

直到鄭永豐的父親鄭振山接手後，再改為「振味珍」餅鋪，交棒給鄭永豐後，以肉包作為主打商品，店名也改為「阿振肉包」。

說起鹿港中山路開店專賣肉包的由來，鄭永豐話說從頭，在「振味珍」餅鋪時期，主要以漢式喜餅為銷售產品，雖然也有做肉包或是饅頭，都是作為辦桌餐宴的點心而已。

但鄭永豐認為，喜餅、糕餅都屬節慶商品，訂單不是天天有，淡旺季太明顯，應該找出能夠天天都賣的長壽產品，他相中民間尋常味的肉包與饅頭，改變了麵皮的發酵方法，在原有的台式饅頭香甜之外，融入山東饅頭口感與麵包的鬆軟。

剛開始在漢餅鋪賣肉包，很多人也不看好，認為小小肉包獲利有限，但肉包越賣越旺，逐漸打出名氣，從早點升格為伴手禮，適逢台灣西式喜餅崛起，壓縮漢式喜餅市場，「振味珍」餅鋪正式轉型為「阿振肉包」專賣店。

但小小肉包卻是一點都不簡單，鄭永豐在專賣肉包、饅頭時發現，如果食材沒有從源頭把關，就很可能會出問題，因此，自行進行食材溯源管理，要求有檢驗報告與生產履歷證明，從香菇到龍眼乾也都一樣堅持，就像堅持所有產品都要手做，不假機器之手。

「口味也要跟上時代，兼顧健康！」鄭永豐說，很多顧客很懷念早期的阿振肉包，覺得一口咬下就流出飽滿的湯汁，就像吃小籠包一樣過癮；但他認為現代人飲食應該減油、減糖、減鹽，現在咬一口阿振肉包，不會再湯汁滿手，但更加健康。

就像「阿振肉包」再度推出傳統肉餅，也用健康理念來重現江湖；鄭永豐說，當年他訂親時就是用自家喜餅，今年大兒子鄭逢文迎娶劉錦淑，讓他決定再做傳統肉餅來迎親，懷念的老滋味讓饕客一吃就難忘。

「這肉包不只是肉包！」詹姓民眾說，肉包好吃，嚴選食材讓人放心，雖然是銅板美食卻不馬虎，讓人一吃再吃，完全吃不膩！

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