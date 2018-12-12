天天吃好料》 台中「狼堡」 道地美國漢堡味

2018-12-12 08:45

〔記者陳建志／台中報導〕曾是航太工程師的蕭人豪，因對餐飲情有獨鍾，靠著自學從餐車開始賣漢堡大受好評，為了一圓創業夢，去年毅然放棄穩定的工作，在霧峰樹仁路開起美式餐廳「狼堡」，秉持「堅持手做，忠於原味」的理念，店內漢堡肉全是自己手工調味拍打，且每塊都有6盎司重，飽滿的肉汁吸引一票死忠顧客，就連美國、南非的客人吃過後都稱讚口味道地有家鄉味。

今年才27歲的蕭人豪，大學念機械工程，擁有機械加工乙級證照，並擔任航太工程師，因對餐飲有興趣，自己上網找美食影片自學，一開始請家人試吃後不斷改進，去年開始利用下班時間，開著餐車在烏日、大里、霧峰、彰化街頭賣漢堡，原本預計一個晚上賣30個，沒想到開業後大受好評，常常下班後開著餐車趕到烏日時，現場已經排了長長的人龍，一個晚上幾乎都可賣到120個漢堡。

雖餐車大受好評，但因生意容易受天氣影響，加上想一圓創業夢，去年毅然決定辭掉穩定的工程師工作，在霧峰樹仁路開起美式餐廳「狼堡」，店內裝潢走美式風格，加上明亮的燈光相當溫馨，其中最重要的就是添購一台要價30多萬元的烤箱，可以控制溫度、濕度、快速出餐，並以測溫棒嚴格控制溫度，讓漢堡肉、雞腿肉都可維持軟韌多汁的最佳口感。

蕭人豪認為餐飲業是良心的事業，對於食材品質非常堅持，漢堡肉都是到美式大賣場採購後，用手工拍打，只加入牛奶、鹽，完全不加調味料，也不加一滴油，保存最原味的肉汁，而且每塊漢堡肉都有6盎司重（170公克），生菜份量也多，一個起司牛肉堡，連大男生吃過後都很滿足，還為大胃王設計了起司雙層牛肉堡，兩塊牛肉加起來就有12盎司重，加上餐點搭配的炸物和無限暢飲的軟性飲料，一定讓人吃撐了離開。

店內人氣美食花生醬起司牛肉堡，除了每塊6盎司的牛肉，還加上可吃到花生顆粒的花生醬，讓人吃過後口齒留香。而招牌的「手撕豬肉堡」，是用整塊梅花豬肉醃製過後，經低溫慢烤12小時而成，再撕成肉絲，不但入味且保存肉汁，再加上生菜、洋蔥、番茄，並塗上道地美式的BBQ醬汁，成為店內最夯的人氣美食。

除了各式牛、豬、雞漢堡，店內還準備了蘑菇彩蔬蛋堡等素食漢堡，還有牛排、烤雞、手工披薩、牛肉燉飯，以及薯條、薯餅、雞塊、洋蔥圈、起司條等炸物可選擇，老闆還選擇了30種以上的各國精釀啤酒，讓客人可以一邊聽著西洋歌曲，一邊愜意的享受美食。

因漢堡口味道地，曾有美國朋友外帶回家吃過後驚為天人，又回頭加買了幾個，還有從南非來台灣教書的客人，吃過後稱讚有媽媽的味道，趁著媽媽從南非來看他，專程帶她來品嚐。

一位常客李先生就說，從老闆在餐車賣漢堡就開始吃，因牛肉相當紮實、多汁，咬起來很滿足，一吃就成主顧，經常帶著全家人登門消費；另一位住在附近的賴先生，則是同事吃過後推薦他一定要來嚐嚐，特別趁著休假到店裡消費，吃過牛肉漢堡後稱讚：「真的很好吃」。

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