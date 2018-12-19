天天吃好料》新竹「戲棚下」食堂 富人情味的料理

2018-12-19 08:49

［記者洪美秀／新竹報導］一個在日本從事40年台式料理的老廚師與懷念父親廚藝的文創青年，透過美味食物的連結，譜出「戲棚下」美好的父子食堂，位在新竹市中央路百年老磚屋的炸雞、鮮茶食堂，有濃濃的故事味，品嚐鮮嫩多汁的特調「炸雞」，搭配一杯炒糖「奶蓋茶」，彷彿坐在戲棚下，欣賞經典的「霸王別姬」，復古的磚屋與擺設，也讓三五好友打開了話匣子。

今年28歲的陳宥達，在日本出生，父親是名廚師陳吉蕃，有40年的台式料理經驗，被日本人聘到日本從事料理，但也如此，讓陳宥達從小就由住在新竹市的外婆隔代教養，常常只有春節年假，才能看到父親，甚至品嚐父親的美味料理。

這幾年父親從日本退休回台灣，念成大化學系的陳宥達，因想念父親小時候特調的「炸雞」美味，於是父子倆有了開店創業的念頭，陳宥達更結合新竹高中的幾個死檔，選在竹市中央路45號的老宅，開起「戲棚下」的炸雞、鮮茶文創店。

有了廚師父親陳吉蕃的掌廚，陳宥達今年8月開始「戲棚下」的文創輕食店，店內只賣「炸雞」和「茶飲」，其中「霸王戲水」的炸雞是選用雞腿肉，經特殊醬料醃4小時後，下鍋油炸，再經由陳吉蕃用辣椒、蒜頭及青蔥爆炒後拌勻製成，不僅吃起來鮮嫩多汁，不用沾醬的炸雞味，卻很「唰嘴」，讓人一口接一口、停不下來。

此外取名「盧姬戲水」的三節雞翅，同樣是經過醃製後，油炸7分半後拌炒佐料而成，酥脆的外皮加上彈牙不柴的肉汁，美味又吮指，與一般詐雞店的雞翅和雞塊完全不同，除吃到老經驗廚師的好手藝，更吃得到雞肉的鮮嫩多汁，讓吃過的人都覺得「很想念」。

陳宥達說，其實父親從事廚藝40年，好不容易退休了，卻因他想創業，二話不說來相挺，兩人也因此修補了他成長期欠缺的「父愛」，透過美味炸雞的食物香氣，父子倆的對話、互動越來越多，更讓每份食物，有了親情的熱度與溫暖。

講究食物的鮮美，陳宥達也與高中好友合夥，設計很有質感的「炸物盒」，讓人提著「戲棚下」的炸雞，有如參加盛宴，提升食物的視覺美感，也因使用環保餐盒，讓老店有了「文青感」。

除專注食材新鮮與設計感，陳宥達說，搭配「炸雞」的飲料，他準備了3種基底茶，即純茶、鮮奶茶和奶蓋茶，其中純茶使用大吉嶺的紅茶、台灣炭焙的烏龍鐵觀音和高山春生半生熟高山茶等3種為主，而使用的糖是以蔗糖炒過，不像一般果糖有死甜味，而奶蓋茶，則是用鮮奶和起司調製而成，喝起來帶有鹹甜的口感，一喝就驚豔，加上熱呼呼的一口「炸雞」，根本是絕配。

陳宥達說，食物的美味能激勵人，他希望「戲棚下」提供的美味料理，除了食物好吃、還有濃濃人情味，更希望這是三五好友相聚的美味食堂，透過食物延續人的友情與親情。

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