一台三輪車跑全台「蹦米香」 「米香哥」傳遞愛與感謝

「米香哥」陳漢宗，騎著三輪車環島爆米香，受委託的任務越來越多，他也不知何時能結束旅程。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-11 00:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕做了19年的爆米香，「米香哥」陳漢宗決定環島「蹦米香」思索未來，卻意外地成為傳遞愛的使者，受託到偏鄉送爆米香給感佩的、關心的人或團體，而他在看到花東孩子們純真而熱烈的神情，感受到在台東推在宅看診的余尚儒醫師和設「孩子的書屋」的陳爸無私奉獻心情，他說，這趟環島「蹦米香」是一趟超級值得的旅程。

人稱「米香哥」的陳漢宗，遇到人生低潮，9月20日從南投縣草屯鎮出發，沒有帶現金但帶了備用的存摺，靠「蹦」（爆的台語諧音）米香賺取環島費用，但三輪車騎到高雄身上只剩27元，不甘心因此結束環島旅程，於是在臉書PO文，表示願意接受委託，為朋友送米香到台灣的偏鄉給指定的個人、團體，卻展開他不同的旅程。

陳漢宗說，第1個匯錢的朋友希望把20包米香代送育幼院，說也奇怪，從此每個朋友委託的都是把米香送偏鄉，給他們關心或敬佩的人。

只要環境許可，陳漢宗就希望現場爆米香，讓接受的人能親眼目睹過程，他說，在陳爸設立的「孩子的書屋」外面爆米香，書屋裡的孩子跑出來觀看全程，那種專注的神情一直很難忘；而這種熱情也在多個花東的國中、小學生身上看到，當他在學校現場示範教學時，孩子們開心又認真地觀看，又津津有味地吃著米香，讓他數度紅了眼眶。

受託送10包米香給在台東都蘭開診的余尚儒醫師，是另一個難忘的旅程。他為等余尚儒從台北演講返回台東都蘭，多留在台東2天，而余醫師趕回來後接過爆好的米香，馬上分送給來看病的病人，並說：「剩下的會在家訪時帶給長輩們品嘗！」，而他聽了陳漢宗的環島故事後，也委託代送10包米香到台東新港教會和羅東一間診所，後來余醫師在臉書以「停留，才能"蹦"出故事」為題PO文，寫下陳漢宗與他相遇的故事，標題短短的幾個字，為「米香哥」的環島下了最好的注解。

委託送米香的任務愈接愈多，陳漢宗說，不知環島旅行何時才會結束，但每天有太多愛的故事，有如每天收到一顆洋蔥，等旅程結束後再全部剝開讓感動淚水一次流個過癮。