夜雨下不停！ 北北基宜持續發布豪、大雨特報

中央氣象局在今天晚間9點50分，針對北部4縣市持續發布豪大雨特報，其中台北市、新北市部分地區，基隆市與宜蘭縣發布豪、大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2018-10-10 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今天晚間9點50分，針對北部4縣市持續發布豪、大雨特報，其中，台北市、新北市部分地區，基隆市與宜蘭縣發布豪、大雨特報。

據《中央氣象局》警示，受東北季風影響，容易出現短時強降雨，今晚至明（11）日基隆北海岸可能發生局部大雨或豪雨，宜蘭地區及大台北山區則可能出現局部大雨發生，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水；中央氣象局持續對台北市北部、新北市北海岸地區與基隆市發布豪雨特報，新北市南部山區、宜蘭縣則發布大雨特報。

18縣市陸上強風特報

而受東北季風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，在海邊活動請注意安全；對此，氣象局也在今天晚間9點半針對18個縣市發布陸上強風特報，分別為新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣。