雙十焰火花蓮璀璨登場 總統：震災後最溫暖的支持

今年雙十焰火主題為「繽紛雙十 璀璨花蓮」，最大顆的24吋焰火施放。（花蓮縣政府提供）

2018-10-10 22:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年雙十焰火主題為「繽紛雙十 璀璨花蓮」，今晚8點總統蔡英文抵達花蓮港區，與貴賓們一起欣賞歷時半小時的雙十焰火秀。蔡英文說，在花蓮舉辦是對今年發生震災的花蓮，最溫暖的支持，花蓮的觀光產業一定會更好。而花蓮許多藍營政治人物缺席，導致現場貴賓區空缺了很多位置。

蔡英文說，在花蓮舉辦煙火盛會，是讓國人及花蓮市民有一個共同慶祝國家生日慶典的機會，代表她對花蓮的重視，東部發展的支持，這次有很多創舉，除了時間最長，也是首度在太平洋施放，讓東海岸沿線朋友都可欣賞到光輝燦爛的焰火，也希望大家看完煙火，也能多留下來幾天，慢慢體會花蓮的美好，一切用行動支持，花蓮的觀光產業一定會更好。

老天爺也非常照顧國人，蔡英文說，剛才在台北是在下大雨，來到花蓮天氣狀況這麼好，非常適合來施放煙火，老天爺也覺得今年的焰火應該在花蓮舉行。而在浩瀚的太平洋施放焰火，代表了對國家生日的慶賀，也象徵海洋國家人民的堅毅不拔，以無比的信心面對任何挑戰。

花蓮代理縣長蔡碧仲說，在0206地震後，中央決定將雙十焰火移師花蓮舉行，希望帶動花蓮觀光，重振震後受創產業，祈願花蓮人重新站起來，縣民幸福一生、遠離災難，他這次也特別邀請原住民各部落代表、協助0206震災的國軍基層士兵，及長期為花蓮社福奉獻的畢士大教養院、黎明教養院、安德幼稚園等社福團體代表，共襄盛舉。

有別於往年焰火大多於內陸平地施放，這次是在花蓮最美的海灣港區施放，合計施放焰火彈數達3萬806發，最大焰火彈為24吋施放成功，不過由於落焰，造成放焰火的板車防水帆布燃燒，燒斷高空焰火彈的訊號線，影響部分高空佈彈施放，整片彈幕造成右半部有部份缺少高空焰火彈。

今年雙十焰火主題為「繽紛雙十 璀璨花蓮」，昨天晚間八點總統蔡英文抵達花蓮港，與貴賓們一起欣賞歷時半小時的雙十焰火秀。（記者王錦義攝）

花蓮雙十煙火在花蓮港東防波堤施放，彩色煙火照亮港區海面及天空。（記者花孟璟攝）

今年雙十焰火主題為「繽紛雙十 璀璨花蓮」，在花蓮港東堤施放。（記者王錦義攝）