超熱鬧！近200對雙胞胎+親友團 一度癱瘓寶山鄉道路

一年一度的新竹縣寶山鄉雙胞胎節今天在該鄉雙胞胎井前大集合，現場擠入近2000名的雙胞胎及其親友團，把當地的新湖路和寶山路都「癱瘓」了。（記者黃美珠攝）

2018-10-10 21:51

［記者黃美珠／寶山報導］2018新竹縣寶山鄉雙胞胎節今天趁著雙十假日，以「雙寶同樂會」為名，在該鄉雙胞胎井前聚首。除了事前網路報名的，現場還有專程來趕集搶報的，以致吸引了近200對雙胞胎同時赴會，加上他們的親友團約有2000人一起把寶山鄉的新湖、寶山路給局部「癱瘓」，在涼爽的秋天，當地出現喜氣又異常的「雙胞胎熱」。

寶山鄉公所和承辦單位表示，由於來客太多，原本從網路報名的150對資料顯示，年紀最小的雙胞胎是對10個月大的小寶寶，最年長的則是66歲長輩。

但是今天現場卻意外再蹦出30幾對到場趕集，結果年紀最小的變成是才2個月大的方沛琪和方沛晶，年紀最大的則成了該鄉75五歲的孿生阿公黃嘉正和黃嘉康兄弟。

很多仍須父母揹在背上、抱在懷中的雙胞胎組們最吸睛，除了他們模樣萌，不解世事的狀況下，儘管對周邊人們的狂熱毫無所知，但仍總是不經意地流露出孿生手足與生俱來的默契，即使是1個低頭、皺眉，可愛的模樣都會引起旁人驚呼，讓人看到雙胞胎的魅力。