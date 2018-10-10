恆春半島年長者多 屏縣警方劇團宣導護老交通

潘孟安特地返鄉陪伴長輩欣賞護老交通宣導。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-10 21:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣65歲以上人口超過12萬人，老年人口比例攀升到16%，尤其恆春半島地區更為嚴重，許多長輩外出難免忽略交通安全，屏縣警方首度結合布袋戲及劇團演出，舉辦護老交通安全宣導活動，縣長潘孟安也特地返鄉陪伴長輩欣賞。

不同於常見的校園交通治安宣導，少見的長輩宣導由蘇俊穎木偶劇團改編西遊記故事，孫悟空及豬八戒都成了宣導大使，以老人家常見的交通安全問題為主題劇碼，許多長輩帶著家人或孫子陪同陸陸續續進場，警方配合發放每位長者護老文宣單張及精美反光便帽，及自導自演用歌舞方式舉辦有獎徵答，盼長輩出門記得交安細節。

屏警局交通隊統計，屏東縣近5年行人死亡交通事故共計40件，其中65歲以上高齡者行人死亡交通事故計25件，占整體行人死亡事故62.5%。另統計屏縣今年一至九月所有交通事故死亡案件中，高齡者涉入案件有三十四34件，造成高齡者死亡28人。

警方提醒，長輩清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物、穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）、看清左右無來車時再盡速通過、禮讓行人、不要疲勞駕駛，尤其千萬不要酒駕，希望這些交通細節深植心中，降低長輩們交通意外的比例。