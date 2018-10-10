芳苑「紅樹林海空步道」 不同角度看海牛蚵田夕陽

「濕地海空步道」為芳苑觀光帶來效益。（記者顏宏駿翻攝）

2018-10-10 19:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣第一條「濕地天空步道」！由於它位於海陸交接的濕地，縣府稱之為「海空步道」，該步道全長550公尺，位於芳苑鄉普天宮附近，遊客可以在架高的木棧道上看夕陽、賞蚵田風光，還有全台獨有的「海牛」和豐富的濕地生態，遊客來王功，不僅只可吃蚵嗲，還能來一趟知性之旅，預計為地方帶來觀光和教育效益。

今天縣府在普天宮舉辦「芳苑濕地紅樹林海空步道」工程說明會，縣長魏明谷表示，「芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善計畫」總計畫經費為9000萬元，該處原本就是海、淡水交界的紅樹林，也是全台面積最大的紅樹林，總面積達27公頃，未來紅樹林中有木棧道可以觀賞鳥類、招潮蟹等生態，可說是寓教於樂，他希望芳苑普天宮不只是地方的信仰中心，也能成為一個旅遊的好去處。

城觀處長馬英傑表示，芳苑濕地紅樹林位於芳苑鄉二林溪出海口，目前因紅樹林過於茂密，必須加以「疏化」，才能讓更多生物棲息，目前的最多的植物為海笳冬，次為水筆仔，保育類鳥類為大杓鷸、黑嘴鷗等鳥類重要棲地，該計畫除了有硬體設施外，還有增加生物多樣性的計畫，完工後兼具生態旅遊、環境教育用途。

馬英傑說，工程在本月開工，明年11月完工，工程包括觀夕平台、賞鳥亭等生態環境教育體驗設施、紅樹林海空步道、蚵田風情環境解說步道、濕地公園核心廣場（海牛廣場）、生態導覽解說系統等，其中紅樹林海空步道長度550公尺，寬度約2公尺，全程步行時間約1小時。