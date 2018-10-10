既浪漫又孤獨 綠島燈塔守護者傳承三代

59歲的「燈塔守護者」陳議星（前排左二），家中三代都是綠島燈塔的守護者，他投入這份工作已35年。（中央社）

2018-10-10 19:29

〔中央社〕59歲的「燈塔守護者」陳議星，家中三代都是綠島燈塔的守護者，而他投入這份既浪漫、又孤獨的工作已35年。他說，燈塔是他的志業，也因此與故鄉有割捨不了的情感，宿命難違。

民國107年國慶大典今天上午登場，並由陳議星、盛陳傑、侯希堯、邱裕峰、陳永、張維倫等6名「燈塔守護者」領唱國歌。

總統蔡英文也在臉書上發文表示，台灣四面環海，航海是重要的交通與經濟活動，而燈塔，就是航海人夜歸時最重要的指引，燈塔守護者，他們貢獻專長、忍受孤寂，替航海人照亮回家的路，謝謝他們，讓出海的台灣囝仔，都能平安回家。

「燈塔守護者」的名詞，聽起來就像在黑暗中的亮光一樣，導引著無數迷航的人們找到希望，這份工作，既浪漫、又孤獨，有著外人所不知的甘與苦。

59歲的陳議星，家中三代都是綠島燈塔的守護者，他的爺爺在80年前就參與了燈塔的建造，父親更負責燈塔維護，從小就在燈塔旁邊長大的他，雖曾離開家鄉工作，但在親情的呼喚下，他再次重回綠島投入燈塔，轉眼間已是35年。

陳議星接受中央社訪問時回憶，小時候父親為了就近管教，從小就把他留住在燈塔，並沒有與母親同住，直到高中赴台東求學時才離開燈塔。從小「以塔為家、以海為伴」，過著與世無爭、卻又孤寂的童年，因此對於「家」的定義，有不同的詮釋與渴望。

陳議星高中畢業後，曾有一段時間在台灣自來水公司任職，但為了遵從父親對他的期望，72年毅然辭去穩定的國營事業職務，投入燈塔為終身的事業，從此與燈塔再續前緣。

他也感嘆，為了給孩子更完善的教育，82年將妻兒送往台東市區定居，迄今兩兒子長大成人，又回到了綠島擔任教職與醫務，父子3人終於再度重逢，但與妻子仍相隔兩地；讓他回想起小時候，父親也因為守護燈塔的職務與妻小分隔兩地，似乎都複製著先人的生活方式，與故鄉有割捨不了的情感。

陳議星說，燈塔孤立在海岬上，歷經幾百年的風吹雨打、全年無休，共同守望著這片大海的船隻能安全航行，而他們祖孫三代對於燈塔的熱情仍然不滅，將繼續傳承燈塔文化、守護航海人的安全。

「燈塔守護者終生把青春年華奉獻給燈塔，因此自幼對這份職業相當感佩。」陳議星最後表示，若非憑藉刻苦耐勞的毅力，與對燈塔的熱愛跟執著，一般人很難勝任這份工作。