珍貴照片曝光！49年前國慶遊行 女學生就穿迷你裙

彰化女中學生參加1969年彰化市國慶遊行。（鐘清溪提供）

2018-10-10 18:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是雙十國慶，今年彰化縣國慶樂隊遊行移師到溪湖登場，民眾搶拍鏡頭，而鹿港攝影工作者鐘清溪今天就在臉書社團《台灣大鹿港》，貼出1969年國慶遊行，照片有彰化女中樂隊，雖然當年民風保守，但樂隊穿著迷你裙、戴著貝雷帽，耳齊短髮，清新模樣依然吸睛！

鐘清溪說，他記得這是1969年彰化市國慶遊行，當時他就在彰化市光復路拍照，同時拍下當年的彰化市公所、彰化女中為了慶祝國慶日，在校門與公所門口布置的照片，也拍下彰化女中樂隊學生參加遊行的鏡頭。

這幾張老照片距今49年，但從老照片當中可以發現，彰化女中學生參加遊行服裝造型的不同，前年、去年彰化女中學生，分別在彰化市、和美鎮兩地參加遊行的服裝，都以紅短裙為主，還有及膝白襪、白布鞋，隨著髮禁解除，髮型不再受限，長髮就綁著馬尾。

而老照片當中，參加國慶遊行的彰化女中學生，穿著絲襪，黑皮鞋，海軍領上衣，再別上領巾，頭頂著貝雷帽。

不過，許多看到老照片的人發現，原來「迷你裙」是經典不敗，距今半世紀前的彰化女中樂隊，與目前樂隊，同樣都是迷你裙，都是遊行隊伍吸睛的焦點！

但相隔半世紀也有不同之處，就是彰化市公所與彰化女中的門面，已不復見早年只要慶祝國慶日，就會特製牌樓，國慶牌樓也隨著時代走入歷史！