照顧者不悲情！一人顧中風母、身心障礙弟妹 她甘之如貽

陳怡如長年照顧中度智障、糖尿病的弟妹與中風臥床的媽媽，甘之如貽，獲得金照獎。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-10 19:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「照顧家人不悲情，我們特別有愛與勇敢才能擔負使命！」護理人員陳怡如長年照顧中度智障、糖尿病的弟妹與中風臥床的媽媽，她甘之如貽，今天獲得第一屆台中市金照獎，勉勵照顧者家屬善用長照資源，才能活得好；而印尼籍的莉卡照顧老阿嬤5年多，感情好到就像親嬤孫，莉卡獲得外籍照顧者獎，阿嬤特地陪她領獎。

51歲的陳怡如從小就幫忙媽媽照顧身心障礙弟妹，10年前媽媽中風臥床，她一肩扛起照顧3名家人的重擔，而自己也有丈夫小孩，2、3年前妹妹過世，留下女兒，她也一手攬下照料的責任，一人當好幾個人用，醫院、家庭、護理之家，忙碌不堪，她仍滿足地說，「幸好家人都在身邊，非常珍惜！」但辛苦異常，時間與體力已難以負荷。

陳怡如不想被打倒，一路上依靠著信仰，為自己禱告，深刻感受到照顧者也需要被鼓勵、說出感受、找人理解，更需要社會協助，在長照資源介入分擔照顧責任和喘息空間，她重回職場，到長照據點教導預防、延緩失智，生活重回正軌，也能兼顧照顧家人，「找回照顧家人的價值與偉大」，近來媽媽身體狀況更糟，也讓她更勇敢陪媽媽走最後一哩路。

印尼看護與阿嬤親如嬤孫 一起上台領金照獎

30歲的印尼籍看護莉卡照顧阿嬤5年多，溫柔細心，兩人感情超好，莉卡說，照顧第一年時遇上家鄉的父親過世，台灣顧主與阿嬤的安慰，讓她把思父之情轉化到阿嬤身上，看到阿嬤愛漂亮，就向雇主學習裁縫，做衣帽給阿嬤。

莉卡除了每週固定3天帶阿嬤出門復建，週日休假也推著輪椅，帶阿嬤坐公車趴趴走出遊，阿嬤家人也鼓勵莉卡上中文班，她也帶著阿嬤一起學習，她上課，阿嬤就在旁學寫字。阿嬤家人的信任，讓莉卡照顧更得心應手，即使近期阿嬤失智情形日趨嚴重，照料更辛苦，曾提議可轉到其他家庭，她仍放不下心，情誼深厚，今天阿嬤陪她上台領獎，更高舉手臂比讚，表達對莉卡的愛與謝意。

台中市今日下午舉行第一屆金照獎表揚22名長照個人獎與12個團體，衛福部長陳時中與台中市長林佳龍親自頒獎感謝，強調長照是希望工程，包括長期耕耘老人長照的靜宜大學教授紀金山首創「照顧生活館」獲頒卓越貢獻獎。