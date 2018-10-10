醫病》臉部皮膚癌 局部放射線治療少留疤

醫師黃鈞民（左）為皮膚癌患者進行放射線治療。（記者黃旭磊攝）

2018-10-10 19:02

［記者黃旭磊／高雄報導］皮膚癌患者以局部放射線治療取代手術，減輕不適，還能少留疤。

張姓女患者（46歲）經高雄市大同醫院診斷，臉部罹患鼻翼皮膚基底細胞癌，深怕術後留疤，經皮膚科主治團隊建議採取放射線治療，張女透露，治療過程感覺像是有物體緊靠在皮膚，未感不適，也不會疼痛。

張姓患者療程結束追蹤2年，並無復發情形，而傳統皮膚癌多採手術切除。

醫療團隊今天（10日）表示，皮膚癌進階放射線治療為治療新武器，對於鱗狀細胞癌、基底細胞癌等病灶因美觀不適合開刀，以小範圍、少次數、高劑量局部照射治癒。

大同醫院放射腫瘤科主任黃鈞民說，為病患實施少範圍、高劑量局部照射放射治療，減輕不適感，術後幾乎不會留疤，而個案需視腫瘤大小，療程約為8-10次，一週2次，每次約3至15分鐘。

院方統計，1年來以放射線治療近60名皮膚癌患者，除局部皮膚發炎、破皮、輕微滲出液，健康狀況良好。

皮膚癌名列台灣10大癌症男、女第8、9位，對此，醫師建議，若皮膚腫瘤形狀不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻或變色，體積直徑大於0.6公分等，需盡快就醫。