《爐石》因台灣隊作弊而晉級 新加坡對手這麼說...

2018-10-10 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕《爐石戰記》世界大賽（國家盃）中，台灣戰勝新加坡隊後，搶下小組的最後一張門票，沒想到卻在近日因違反賽事規章被賽事方判定失格，由對手新加坡遞補晉級前往世界8強賽。對此新加坡一名選手昨天在直播時認為台灣隊不是故意作弊，同時也對台灣隊被取消資格感到遺憾。

在《暴雪》舉辦的《爐石戰記》HGG世界大賽（國家盃）中，台灣隊經過一番苦戰，從0：2的絕對劣勢中「讓二追三」逆轉翻盤，以3：2的戰績淘汰了新加坡。然而近日卻遭官方認定台灣隊在比賽時有違規作弊情事，因此判定台灣隊失格，由該場對手新加坡隊遞補台灣隊前往世界賽。

對此新加坡一名被粉絲暱稱為「小帥哥」的選手Sequinix在昨晚開直播時，對台灣隊遭判失格一事做出了回應。小帥哥認為，台灣隊比賽中觀看該場賽事直播一事，應該不是故意要作弊的，也不會對此感到生氣。

小帥哥表示台灣隊的實力非常強，對台灣對被判失格感到非常遺憾，但他也承認，台灣隊違規行為是新加坡隊經理去向相關單位檢舉的，原因是經理認為此事畢竟還是違規，有必要爭取權利，不過也沒想到會有這麼嚴重的懲罰。

對於台灣隊有隊員因此承受台灣粉絲猛烈抨擊的事情，小帥哥也表示這些被輿論批評的選手很可憐，替他們感到難過。對於台灣沒有向新加坡道歉，小帥哥並不介意，也表示感覺到台灣隊員已經知道自己錯了。