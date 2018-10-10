客人控態度差、亂取消訂單 基隆吉古拉名店：誤會

基隆正濱漁港手工碳烤吉古拉店近年爆紅，訂單排到今年底。（記者林欣漢翻攝）

2018-10-10 17:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕近年爆紅的基隆正濱漁港手工碳烤吉古拉店，被民眾在臉書社團「基隆人」投訴竟任意取消訂單，且態度囂張口氣不好，對此，店家表示是客人記錯日期來拿貨，沒貨還先拿2包給對方，態度也沒有囂張，可能是工作時電風扇聲音較大。

吉古拉就是竹輪，源自於日文ちくわ（chikuwa），發音是吉古啊，在基隆講久了變吉古拉，這間正濱漁港吉古拉店用不鏽鋼鋼管烤吉古拉，每天產量約100包（10支1包，1支12元），在基隆盛名遠播，現在下訂要今年底才吃得到。

許姓女子今天凌晨1點在臉書社團「基隆人」爆料，昨天上午她母親到店裡拿7月預訂的20包吉古拉，店家卻回應說，現場只剩下2包，她母親要求看訂單本詢問訂單是否正確，店家卻很不客氣的說沒有他們的訂單，且態度囂張，口氣極度不屑。

許女說，因為是親戚託母親購買，她母親看到旁邊地上，有一大堆包好包滿的吉古拉，詢問店家能否先給，店家很不客氣回應「那地上的60包是其他客人訂的」，許女痛批，她們計較的不是那20包，是老闆的囂張態度，和極度不屑的口氣，「生意好又怎樣，能旺一輩子嗎？」

許女的抱怨文引發大批網友討論，許多網友都分享受氣經驗，但也有人為老闆緩頰，指老闆直腸子，說話直來直往，還有人說，店家没收取訂金，應該是有誤會。

涂姓老闆下午說明，該名客戶是訂10日取貨，前一天就來拿，且訂單是10包非20包，可能是接單時自己聽錯，也可能是客戶講錯，當下他開玩笑說：「不然今天給妳2包，妳明天10包不要拿」，沒想到對方也答應了，隔天卻在臉書社團投訴。

涂姓老闆表示，因為先前曾經發生客戶冒名取貨的情況，現在只要客戶前來取貨都要先核對電話，正確無誤才會交貨，因訂單上有個人資料，僅供店家核對使用，無法提供給客戶確認。

涂男說，如果今天他把客戶預定的吉古拉賣給别人，導致無法準時交貨被罵是活該，但婦人在取貨時間之前來，實在沒貨可以給她，當下其他做好的成品是趕著當天要出貨的，也不能賣給她。