超有愛！南庄紅妃木瓜盛產 瓜農捐千斤做公益

南庄紅妃木瓜每個碩大飽滿，果農陳裕夫（前排左二）更熱心公益，捐出1000斤木瓜給苗栗縣社福團體。（記者鄭名翔攝）

2018-10-10 17:01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉出產的紅妃木瓜遠近馳名，現在正值產季，許多遊客特地遠道前來採購。南庄鄉農會說，今年春季雨水少，成熟期氣候又適宜，木瓜顆顆碩大肥美，甜分、品質、果型都更勝往年。更有果農發起愛心活動，捐贈1000斤的木瓜給縣內社福團體，讓弱勢族群得以分享豐收的甜美。

木瓜農陳裕夫說，今年雨水少氣候佳，再加上採收期幸運躲過數個颱風侵襲，每顆木瓜大小、甜分都比以前更佳，果農開心豐收之餘，也期盼有關單位能協助增闢運銷管道。而紅妃木瓜從9月進入產季，約10月底就會採收完畢，想要品嘗美味木瓜的民眾現在正是時候！

南庄鄉農會說，鄉內紅妃木瓜種植面積約5公頃，今年總顆數雖略為減少，但平均每顆重量達4到5斤以上，總產量達15萬斤，遠遠超過去年的10萬斤。

果農陳裕夫開心採收之餘，也不忘連年做公益，今年捐出1000斤紅妃木瓜給縣內華山基金會、家扶中心、聖家啟智中心等社福團體，社工師們一邊仔細挑選碩大木瓜，一邊開心大讚老闆愛心，他們說，這些新鮮水果對弱勢族群都是難得的資源，讓他們吃下每一口都甜在心裡，備感窩心。