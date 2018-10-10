環鴻科技設攤徵才強調「徵正式員工」 年輕族群響應

環鴻科技公司在草屯鎮中山公園設徵才攤位，人潮不斷。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-10 19:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕環鴻科技公司下月底重啟停廠多年的南崗廠生產線，該公司今天下午在草屯鎮中山公園設攤徵才，不只徵生產線作業員，另現場也貼出工程師職缺，職缺逾300個，年輕人一波又一波來填寫履歷，該公司人員表示，此次徵的員工都是正式員工而非契約工。

南投縣民習慣稱呼「環隆電氣」的環鴻科技公司，7、8年前縮減台灣的生產線，關掉南崗廠，而最近該公司用宣傳車、上網等方式宣傳徵才訊息，有網友至甚至熱傳重啟南崗廠要徵2000名生產線作業員，引起大批網友關注。

環鴻科技公司今天下午配合轆轆市集和晚上的明華園歌仔戲演出，下午在草屯鎮中山公園設徵才攤位，除已大肆宣傳徵生產線作業員、品檢員和倉管員之外，現場並貼出徵工程師的大海報，及現場宣布另有生產線組長和領班職缺，薪水會依經驗增加。

該公司人員說，下午設攤後應徵人潮沒有斷過，生產業日班人員幾乎都已補滿，今天來不及前來的，可在週一、二、四下午2點到4點打電話聯絡，電話：0492212700#25709。

有很多網友在網路熱烈討論的「應徵契約或正式員工」問題，「環鴻」人員表示，這職缺全部是正式員工，大家可以不用擔心。