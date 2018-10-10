舉國同慶 桃市26位國慶寶寶誕生

2018-10-10 16:40

［記者許倬勛／桃園報導］今天是雙十節，桃園市政府衛生局統計，截至下午3點止，桃市共有26個國慶寶寶誕生，男女各半；其中，中壢區宏其婦幼醫院共接生9名新生兒，還有一對龍鳳胎，新手爸爸陳先生笑說，這對兒女真會挑時間，選在舉國同慶這天出世。

爸爸陳先生受訪表示，這對龍鳳寶寶是第1胎，原本預計下月出生，沒想到在今天上午11點就等不及來到這世界，事前沒有擇日擇時生產，很謝謝院方的細心照料，減輕太太在生產時的痛苦，陳先生笑說，夫妻倆都很訝異雙胞胎這麼會「挑時間」，實在很調皮，總之只要能平安健康長大就好。

宏其婦幼醫院唐雲龍醫師指出，產婦媽媽28歲，預產期為11月2日，9日入院待產，今天上午11點以剖腹方式產下這對龍鳳胎，媽媽和嬰兒均安；哥哥重2780公克、身長46公分、妹妹重2260公克、身長43公分。

唐雲龍說，近幾年統計顯示，國慶寶寶人數已下降，過去不少父母將國慶日當作良辰吉日安排剖腹產，現今多數父母則選擇順其自然；另外，目前醫院並無安排特殊假日擇時剖腹的風氣，近來會在國慶日或特殊節日出生，一般都是自然產或臨時緊急剖腹，因此人數不僅下降，甚至少於一般日子。

桃園區聖保祿醫院則有7位國慶寶寶來報喜，目前已有3位媽媽順利自然產，2位剖腹產，2位正在待產中；龜山區林口長庚醫院則有2男1女誕生；平鎮區壢新醫院則有1位媽媽待產中。