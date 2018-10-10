屏醫引進逆行性內視鏡膽胰造影術 嘉惠屏東患者

謝孟書醫師說明逆行性內視鏡膽胰造影術。（屏醫提供）

2018-10-10 16:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕膽結石發生率約為是10%至15%，是消化系門診中常見的疾病，衛福部屏東醫院今年引進「逆行性內視鏡膽胰造影術」，利用胃腸內視鏡將膽管結石取出，讓病患免於手術。

屏東醫院消化內科主任謝孟書醫師表示，常聴到有人吃完大魚大肉後約30分鐘到60分鐘，右上腹脹痛、抽痛，常被誤為是胃痛，不過，大部分胃潰瘍引起的疼痛，是空腹時較明顯，若是吃完油膩大餐後，才發作的脹痛，就要懷疑是膽結石造成的疼痛。

醫師說明，如果結石頭將膽管阻塞，會導致膽汁滯留產生黃疸以及膽管炎，必須住院施打抗生素，嚴重感染會導致敗血症有生命危險，因此膽結石是不容小覷的疾病；大多數膽結石病人其實沒有明顯症狀，常是超音波檢查時，意外發現。如有症狀，以右上腹痛為主，常因油膩飲食而加劇，且偶爾會轉移到右上肩胛骨。

謝孟書醫師也表示，常見的膽結石危險因子包含年紀、肥胖以及高膽固醇飲食，最佳診斷工具是腹部超音波，接受檢查時，必須空腹4至6小時，空腹可以讓膽囊儲存足夠的膽汁後膨脹起來，如此就可以仔細檢查膽囊，但若膽結石是存在於遠端膽管，超音波檢查較不準確，則有賴電腦斷層檢測。

傳統膽管結石治療仰賴外科手術，術後會有傷口復原以及膽汁外滲問題；屏東醫院今年3月開始為患者施做「逆行性內視鏡膽胰造影術」，利用胃腸內視鏡，將膽管石頭取出，讓病患免於手術，過程不會留下傷口，成功率8成以上。除了取石，也可以放塑膠支架至總膽管，緩解膽管阻塞，改善膽管炎。