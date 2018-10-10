2018-10-10 15:31

〔記者歐素美／台中報導〕豐原國際青年商會為鼓勵會友與社區活動結合，並回饋地方，今天舉辦「豐青1010國慶盃3對3籃球比賽」，受到球友熱烈迴響，比賽前還舉行升旗典禮，切國旗蛋糕，球員也紛紛穿上與國旗顏色有關的球衣與配件，主辦單位還分送國旗貼紙，現場雙十慶典氣氛濃厚。

豐原國際青年商會長劉韋俊表示，該會成立宗旨之一，就是希望能夠結合社區年輕人發展，因此特別挑選雙十慶典舉行「國慶盃社區3對3籃球賽」，上午球場聚集逾200位民眾共襄盛舉，活動前還舉行升旗典禮，準備國旗大蛋糕，現場節慶氣氛濃厚。

劉韋俊表示，自己是南陽里里民，過去南場球場每年都會舉行雙十節的友誼賽，他只是幫忙再擴大舉行，希望透過活動提倡籃球運動，又能慶祝國家的生日。

南陽籃球發展聯盟發起人之一的魏宏揚說，這裡都是一群愛打球的人，從60多歲的老馬到10幾歲的青少年都可以因為籃球認識，因為熱愛打球的熱情沒有區別，期待未來能夠從這裡開始，串連豐原各社區球場，進而大家互相交流，推廣籃球運動。

民眾何先生表示，自己常在南陽公園打球，也每年參加南陽籃球發展聯盟的雙十節籃球賽，但今年有了豐原青商會的加入變得更不一樣，特別是大家都穿戴國旗相關的顏色，感受超特別。