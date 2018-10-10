花博后里馬場園區 百年歷史馬廄建築吸晴

后里馬場第一馬廄。（農業局提供）

2018-10-10 15:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，后里馬場園區擁有百年歷史的市定古蹟「第一馬廄」、「第二馬廄」，為日治時期馬廄建築的代表，造型吸睛，於花博期間規劃為親子的馬術體驗園地。另外「第三馬廄」、「第八馬廄」則將整建為文創空間，販賣花博特色商品，打造后里馬場園區成為花馬樂園。

台中市觀旅局表示，第一馬廄及第二馬廄創建於1938年，2016年公告為市定古蹟，是日治時期馬廄建築的代表，也是后里場養事業發源地。馬廄建築採用偶柱式桁架，也就是在三角形屋頂下作成對的柱架支撐，以利中央設置具通風與採光功能的太子樓，與夾層樓板構造形成極特殊的形式，十分吸睛。

觀旅局指出，第一馬廄及第二馬廄具有凸字形馬廄，平日馬匹餵食時進入馬廄個室，其餘時間多待在戶外溜馬區活動。花博期間，不僅可看到真實的馬匹，還有親子馬術園地，適合大小朋友一起互動體驗。

另外，分布於后里馬場園區的第三馬廄、第八馬廄，是二戰後國防部種馬牧場內僅存歷史馬廄建築，第三馬廄保存舊有的木構屋架，以新鋼構融合舊木構的方式成為新馬廄的屋頂；第八馬廄以前是母馬產馬房，整建後轉變為「第八馬廄市集」，花博期間作為文創空間販賣特色商品。

觀旅局表示，花博馬場園區保留台灣珍貴的馬匹文化，結合美麗的花博設施，是一次難得的體驗機會，歡迎民眾踴躍前往。